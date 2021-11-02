Конте был назначен главным тренером клуба АПЛ

Об этом сообщает "Тоттенхэм" в twitter.

"Шпоры" заключили с Конте контракт до 2023 г. с возможностью продолжения сотрудничества.

В лондонском клубе итальянец заменит португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после поражения в чемпионате Англии от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.

Предыдущим местом работы 52-летнего Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".



"Тоттенхэм" после 10-ти туров занимает в Премьер-лиге девятое место.

Напомним, 1 ноября "Тоттенхэм" уволил с должности главного тренера Нуну Эшпириту Санту.

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