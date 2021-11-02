Конте был назначен главным тренером клуба АПЛ
Итальянца Антонио Конте назначили главным тренером английского футбольного клуба "Тоттенхэм"
Об этом сообщает "Тоттенхэм" в twitter.
"Шпоры" заключили с Конте контракт до 2023 г. с возможностью продолжения сотрудничества.
В лондонском клубе итальянец заменит португальца Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после поражения в чемпионате Англии от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3.
Предыдущим местом работы 52-летнего Антонио Конте был "Интер", который в 2021 году привел к победе в чемпионате Италии после перерыва в 11 сезонов. Также Конте тренировал сборную Италии, итальянские "Ареццо", "Бари", "Сиену", "Аталанту", "Ювентус" и английский "Челси".
"Тоттенхэм" после 10-ти туров занимает в Премьер-лиге девятое место.
- Напомним, 1 ноября "Тоттенхэм" уволил с должности главного тренера Нуну Эшпириту Санту.
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