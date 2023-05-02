Об этом сообщает СБУ.

После захвата Херсона и части Николаевской области Вячеслав Заневский помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении сопротивления.

По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины. Тогда он обратился к своему отцу с просьбой оказать содействие российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ.

"В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "Государственной службы безопасности" на временно оккупированной Херсонщине. В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей", - рассказали в СБУ. .

Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по поводу тактики ведения боевых действий против Сил обороны.

Не позднее декабря 2022 г. он возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ и был вместе с ним 26 декабря 2022 г. во временно оккупированном Мариуполе.