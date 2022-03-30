Консультации с Россией требуются только с военной точки зрения. Только ВСУ могут быть переговорщиками от Украины, - дипломат
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании 2005-2010 гг., дипломат Игорь Харченко считает, что консультации с Российской Федерацией на этапе, когда продолжаются боевые действия, нужны только с военной точки зрения, а главным переговорщиком от Украины должны быть Вооруженные силы
Дипломат рассказал об этом в эфире "Еспресо.TV".
“Война продолжается и никакие контакты, переговоры и консультации не меняют того, что, несмотря на заявления России о прекращении активности на черниговском и киевском направлениях, киевляне этой ночью просыпались от сирен и “стукания”. То есть консультации консультациями, а война – войной. Нужны ли такие консультации вообще? Скажу, нужны, но только с одной точки зрения – военной“, - отметил Харченко.
Дипломат убежден, что главным переговорщиком с образованием под названием Российская Федерация должны быть Вооруженные силы Украины с главнокомандующим Валерием Залужным во главе. На данном этапе все консультации Украины и России должны соглашаться с главнокомандующим ВСУ.
"Еще с 1992 года, когда мне впервые пришлось столкнуться с россиянами на переговорах, это были переговоры по распределению Черноморского флота, у меня сложилось персональное впечатление, что никакие договоренности с этим субъектом (Россией – ред.) ничего не стоят. В этом можно убедиться вспомнив Переяславские соглашения середины XVII в. Сегодня главным переговорщиком от Украины с Россией является ВСУ, которые логистически поддерживаются членами, я бы назвал это, широкой антипутинской коалиции. От того, насколько хорошо сработает логистика, а это главная задача украинской дипломатии на сегодняшний день, настолько консультации с агрессором будут успешными. Сейчас стоит делать только одно предположение: пока агрессия не будет прекращена в том виде, чтобы вообще можно было говорить о каких-то переговорах с тем, что возникнет на месте нынешней Российской Федерации, к тому же это элемент войны", - отметил Игорь Харченко.
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Напомним, 29 марта в Стамбуле проходили переговоры Украины с РФ , в ходе которых обсудили международные гарантии безопасности для Украины , прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.
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30 марта на переговорах с Россией в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств.
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В свою очередь , в РФ заявили о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Также россияне не исключают возможности встреч президентов обеих стран.
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