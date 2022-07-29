Консульство Болгарии временно прекращает работу в Екатеринбурге

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на болгарское издание ВТА.

"Учитывая ограничение нормального и разумного количества российского дипломатического присутствия в Болгарии и понимание того, что двусторонние отношения должны базироваться на взаимности, Болгария временно закрывает свое консульство в российском городе Екатеринбург" - отмечается в сообщении.

Сообщается, что София ожидает от российской стороны взаимных действий по поводу ее генконсульства в болгарском городе Русе.

Напомним, в начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатам.