Консульство Болгарии временно прекращает работу в Екатеринбурге
Правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на болгарское издание ВТА.
"Учитывая ограничение нормального и разумного количества российского дипломатического присутствия в Болгарии и понимание того, что двусторонние отношения должны базироваться на взаимности, Болгария временно закрывает свое консульство в российском городе Екатеринбург" - отмечается в сообщении.
Сообщается, что София ожидает от российской стороны взаимных действий по поводу ее генконсульства в болгарском городе Русе.
- Напомним, в начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатам.
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