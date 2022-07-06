Консульства в Германии предупредили украинцев о проблемах до конца августа и очереди с сентября

Об этом сообщило генеральное консульство Украины в Мюнхене.

"В очередной раз подчеркиваем, что консульство работает в условиях военного времени: прием граждан ведется в две смены вместо определенных часов работы, в т.ч. в праздничные дни. Мы работаем на грани, а часто - за пределами своих ресурсов", - говорится в сообщении. .

Отмечается, что режим "живой очереди" будет касаться таких услуг, как продление срока действия загранпаспорта и внесение данных о детях в загранпаспорт одного из родителей.

В генконсульстве пояснили, что соответствующий режим вводится изначально осенью, поскольку до конца августа забронированы сроки на указанные действия.

Отмечается, что другие стандартные консульские услуги – оформление загранпаспорта, нотариальные действия, вопросы гражданства и т.п. – будут по-прежнему предоставляться по онлайн-бронированию.

Также с 1 сентября будет приостановлено "справка об идентификации", которая была вынужденной временной мерой.

В генконсульстве разъясняют, что спрос на консульские сервисы продолжает существенно превосходить способности технического обслуживания и персонала. Это приводит к недостатку свободных слотов для бронирований, а с сентября станет причиной длинных очередей и, вероятно, невозможности принять всех желающих.

Поэтому генконсульство призвало граждан "воздержаться от оценочных суждений по указанным обстоятельствам", поскольку, по его словам, решения по режиму работы генконсульства ими "выполняются, а не принимаются".

3 июля министерша внутренних дел Нэнси Фезер сказала , что Германия лучше принимает беженцев из Украины, учитывая опыт волны беженцев из Сирии в 2015 году. Она назвала "быструю и небюрократическую" способность всех европейских государств принять беженцев из Украины как "исторический успех". По ее словам, с 24 февраля Германия приняла более 850 000 человек из Украины – преимущественно женщин и детей.



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