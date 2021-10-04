Консул Украины посетил Саакашвили в тюрьме, его состояние удовлетворительное, - МИД

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщил представитель МИДа.

Николенко отметил, что министерство и посольство в Тбилиси продолжат оказывать консульскую и правовую помощь политику.

"Консул взаимодействует с его адвокатами", - подытожил он.