Консул Украины посетил Саакашвили в тюрьме, его состояние удовлетворительное, - МИД
Украинский консул посетила третьего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Украинский консул посетила Саакашвили в пенитенциарном заведении города Рустави в Грузии. Состояние Саакашвили удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - сообщил представитель МИДа.
Николенко отметил, что министерство и посольство в Тбилиси продолжат оказывать консульскую и правовую помощь политику.
"Консул взаимодействует с его адвокатами", - подытожил он.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси.
- 2 октября стало известно, что Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Кроме этого, 2 октября Михаил Саакашвили обнародовал письмо из тюрьмы и призвал грузин принять участие в парламентских выборах.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Михаил Саакашвили
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