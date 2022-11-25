Конструкция ОДКБ ослабла с войной в Украине, - политический аналитик Божко

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Во-первых, с войной в Украине конструкция ОДКБ достаточно существенно ослабла, потому что сильно уменьшился военно-политический и геополитический потенциал России, которая вынуждена была принять для себя целый ряд позиций, противоречащих интересам части союзников по ОДКБ. Например, в истории с Арменией была ситуация в том, что Россия подталкивала Армению к соглашениям с Азербайджаном, соответственно, Москва не смогла защитить армянский интерес в Нагорном Карабахе, то есть ценность РФ, которая не может выступать донором войск, военных технологий или выгодных внешнеполитических решений, в рамках ОДКБ очень серьезно упала", - подчеркнул политический аналитик.

Ярослав Божко заметил, что Россия даже не пытается искать какие-либо альтернативные способы удовлетворения своих союзников.

"И Армения, и Беларусь осознают, что остаются одни со своими внешними проблемами. Понятно, что армянские войска не будут участвовать в войне России против Украины. Но вопрос остается открытым по поводу введения белорусских войск на стороне РФ в боевые действия на территории Украины, потому что В Беларуси продолжается наращивание ударных военных группировок или может быть использование белорусской территории как плацдарма для вступления на новом участке фронта в северной Украине, но участие в этом белорусских войск существенно ничего не меняет. В таком случае Киев и Запад будут воспринимать Беларусь как врага, соответственно, должны быть применены такие же подходы, как и к РФ", - пояснил Божко.

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