К 2030 году LEGO планирует заменить ABS-пластик на более экологичный материал
Взаимодействие с разноцветными пластиковыми кирпичиками LEGO способствует развитию мелкой моторики рук, производит четкость движений, развивает координацию
Ребенок учится устанавливать связь между визуальным изображением предмета и его реальной формой. Такое занятие полезное для формирования логического мышления, умения действовать в рамках установленных правил, а также способствует развитию логического и пространственного мышления.
Вот ряд интересных фактов о компании-производителе и о наборах, которые она выпускает:
- Основатель. Компания LEGO Group основана Оле Кирк Кристиансеном в 1932 году. Оле родился 7 апреля 1891 в Дании в бедной семье. В 14 лет он поступает в ученики к старшему брату, чтобы освоить плотницкое дело, а затем оттачивает свое мастерство в Германии и в Норвегии. Вернувшись в Данию, Оле основывает небольшую фирму по изготовлению различных предметов бытового назначения (лестницы, гладильные доски).
- Своевременная смена приоритетов. Деревянные изделия хорошо продавались, но уже в начале 40-х игровые предложения из пластика становятся очень популярными. Компания сумела достаточно быстро обновить свой ассортимент и начала выпуск конструкторов, в которых деревянные и пластиковые элементы легко соединялись между собой. Фирменные кубики ЛЕГО появились в 1953 году.
- Актуальная коллекция. Детский магазин Панама включил в свой каталог все актуальные серии этого бренда https://panama.ua/brand/2483/. Секрет популярности конструкторов этой марки во многом связан с тщательной разработкой каждой серии. Первый этап заключается в выявлении характерных рыночных тенденций. Специалисты марки отправляются в игрушечный магазин, изучают уровень спроса, общаются с детьми. На основании полученных результатов выполняется проектирование с использованием программного обеспечения для 3D-моделирования. После изготовления пробной партии для выполнения независимого тестирования приглашаются родители и дети.
- Особые выходные элементы. Для их производства с 1963 года используется сверхпрочный ABS-пластик. Кирпичики проходят тщательную проверку на прочность, цветовое соответствие, толщину, надежность соединения. По официальным данным примерно 18 строительных блоков из миллиона выбраковываются из-за несоответствия установленным стандартам. К 2030 году планируется заменить ABS-пластик на более экологичный материал. В секунду производится примерно 1140 блоков, а в год - в среднем около 36 млрд
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