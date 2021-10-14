К 2030 году LEGO планирует заменить ABS-пластик на более экологичный материал

Ребенок учится устанавливать связь между визуальным изображением предмета и его реальной формой. Такое занятие полезное для формирования логического мышления, умения действовать в рамках установленных правил, а также способствует развитию логического и пространственного мышления.

Вот ряд интересных фактов о компании-производителе и о наборах, которые она выпускает: