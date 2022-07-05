Конституция Филиппа Орлика была действенной, ведь впервые в европейском праве определялось разделение ветвей власти, - историк Алферов

Об этом рассказал историк, научный сотрудник Института истории Украины НАН Александр Альфоров в эфире Еспресо.

"Когда мы говорим о конституции Орлика, то часто слышу, что это неосуществимый проект. Все осуществлено, потому что есть одно правило – историю пишут победители. Если бы мы тогда победили, то мы бы и весь мир, признал Конституцию Орлика – первой конституцией, потому что есть диктат победителя", - сказал он.

Историк напомнил, что она была подписана в эмиграции.

"Это славный период нашей истории - первое, по сути, правительство в экзили. Часто говорят, что она была невыполнима, что она не действовала - это бред, потому что на самом деле Филипп Орлик, приняв Конституцию, в следующем году отправляется войсками на Правобережье, входит в боевые действия.Собственно, если он там был и действовал относительно того, что он подписал - Конституция действовала.Мы должны говорить, что она была действенной, что в ней определялось впервые в европейском праве распределение ветвей власти - судебная, исполнительная, законодательная, это основа – три кита, на которых существует сегодняшнее право", - подытожил Альфоров.