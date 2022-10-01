Об этом сообщает BBC.

О том, что Путин обратился в КС, как того требует закон "О международных договорах РФ" перед их ратификации российским парламентом, ранее официально не сообщалось.

На сайте КС еще в 21:00 обращение не было зарегистрировано – при этом агентство ТАСС в 20:47 цитировало заявление главы КС Валерия Зорькина о том, что идет "конституционное оформление" присоединения четырех украинских регионов и "вносится изменение в список субъектов" .

После полуночи ВВС обнаружила на сайте КС в базе поступивших обращений данные о том, что обращения Путина не только зарегистрированы, но уже приняты к рассмотрению. Это означает, что судьи провели ночью экстренное заседание и, возможно, сейчас рассматривают все четыре дела. Однако в списке дел, принятых к рассмотрению, новые обращения до сих пор не указаны.

Зорькин в пятницу присутствовал на подписании договоров в Кремле, сидел в первом ряду и аплодировал Путину.

В 2014 году Зорькин на подписании Путиным договора об аннексии Крыма не присутствовал. Тогда обращение Путина также поступило поздним вечером – и на следующий день рано утром судьи КС на закрытом заседании в течение трех часов его одобрили.

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