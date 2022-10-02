Конституционный суд РФ "утвердил" аннексию оккупированных частей Украины
Конституционный суд России 2 октября 2022 г. "утвердил" присоединение террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Об этом Конституционный суд сообщает в своем телеграме.
В сообщении говорится, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации и что это "принципиальное политическое волеизъявление"
Суд рассказывает, что проверял "конституционность договоров о присоединении к РФ" и что при принятии решения принимали во внимание "исключительно вопросы права, а не политическую целесообразность заключения международных договоров".
"Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако Конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский".
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