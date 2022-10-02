Конституционный суд РФ "утвердил" аннексию оккупированных частей Украины

Об этом Конституционный суд сообщает в своем телеграме.

В сообщении говорится, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации и что это "принципиальное политическое волеизъявление"

Суд рассказывает, что проверял "конституционность договоров о присоединении к РФ" и что при принятии решения принимали во внимание "исключительно вопросы права, а не политическую целесообразность заключения международных договоров".

"Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако Конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский".

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

28 сентября россияне объявили "результаты" псевдореферендума на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября Путин подписал "соглашения" о "вхождении в состав РФ" террористических "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей.

В Украине главарю "ЛНР" Леониду Пасечнику и 8 "депутатам" "ДНР" объявили подозрения в коллаборационизме за организацию псевдореферендумов на оккупированных территориях.

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