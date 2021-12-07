Конституционный суд пусть поставит точку, - эксперт о возможном изменении очередности выборов Рады и президента

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



Он заявил, что некоторые депутаты уже готовят соответствующее обращение в КСУ.



"Корниенко (первый заместитель председателя Совета Александр, - ред.) отмечает, что не поддерживает это обращение. А есть очевидно, кто поддерживает. У нас в чем проблема? Что есть одна норма Конституции, говорит о том, что срок полномочий Верховной Рады составляет пять лет, а другая норма говорит, что выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий. Тогда получается, что это меньше", - сказал Петренко.



Он назвал этот прецедент "формальной причиной с определенным противоречием".



"Здесь правильно было бы обратиться в КСУ, чтобы он четко разъяснил. Это не вопрос, который сейчас возник. Он возникал и раньше, просто два политических цикла выбора в парламент были досрочными. Здесь Конституционный суд пусть поставит точку. С политтехнологической точки зрения могут тоже быть нюансы и мотивы", - подытожил политолог.



Президент Владимир Зепенский заявил, что народные депутаты могут обратиться в Конституционный Суд за разъяснением, в какой очередности должны проходить президентские и парламентские выборы.