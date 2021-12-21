Конституционный суд признал законным запрет показывать фильмы с актерами, представляющими угрозу нацбезопасности
Во вторник, 21 декабря, Конституционный суд принял решение по представлению 47 народных депутатов о законности запрета показа фильмов и передач с актерами, представляющими угрозу национальной безопасности
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Народные депутаты пытались обжаловать положения законов "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии", запрещающие использование и трансляцию в Украине фильмов и передач, в которых принимает участие человек из перечня лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
Также оспариваемые положения касаются запрета на трансляцию фильмов, созданных на территории государства-агрессора после 1 января 2014 года, которые, в частности, популяризируют его органы власти. Упомянутые положения Конституционный Суд "признал соответствующими Конституции Украины".
Полный текст решения КСУ должен быть обнародован в ближайшие дни.
Вступившие в силу 2014 года поправки к законам "О телевидении и радиовещании" и "О кинематографии" запрещают:
- показ в Украине фильмов или телепередач, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора (Российской Федерации) или оккупации территории Украины, произведенных после 1 августа 1991;
- трансляцию любых фильмов, производимых в Российской Федерации после 1 января 2014 года;
- трансляцию фильмов и телепередач, участники которых находятся в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Этот перечень составляет Министерство культуры и информационной политики по обращениям Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по телевидению и радиовещанию.
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