Конституционный суд Польши принял решение о приоритетности законодательства страны над правовым режимом ЕС
Конституционный суд Польши вынес решение, что ряд законов и постановлений ЕС противоречат Основному закону страны
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
К такому выводу пришли 12 из 14 судей.
Судьи объявили, что членство в ЕС не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета ЕС. Судьи решили, что ни одна государственная инстанция Польши не согласится на ограничение полномочий извне.
Суд вынес решение, что конституция Польши - высший закон, а любая международная сделка или договор находятся в подчиненном состоянии.
ЕС не считает Конституционный суд Польши легитимным из-за влияния партии власти "Право и справедливость" на назначение судей.
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