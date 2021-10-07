Конституционный суд Польши принял решение о приоритетности законодательства страны над правовым режимом ЕС

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

К такому выводу пришли 12 из 14 судей.

Судьи объявили, что членство в ЕС не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Польшей своего суверенитета ЕС. Судьи решили, что ни одна государственная инстанция Польши не согласится на ограничение полномочий извне.

Суд вынес решение, что конституция Польши - высший закон, а любая международная сделка или договор находятся в подчиненном состоянии.



ЕС не считает Конституционный суд Польши легитимным из-за влияния партии власти "Право и справедливость" на назначение судей.