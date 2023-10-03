Конституционный суд Грузии начал рассмотрение дела в отношении президентки, который может привести к импичменту
Конституционный суд Грузии начинает рассмотрение вопроса о том, нарушила ли основной закон президент Саломе Зурабишвили, отправившись в зарубежные визиты без согласия правительства
Об этом сообщает "Новости-Грузия".
КС начал разбирательство в 12 часов. Зурабишвили лично не пришла на заседание, вместо нее присутствуют двое ее представителей.
Предметом рассмотрения является "возможное нарушение подпункта "а" пункта 1 ст.52 конституции Грузии в связи с осуществлением президенткой Грузии представительских полномочий во внешних отношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами", – говорится в сообщении суда.
Процедуру инициировала правящая партия "Грузинская мечта". В случае признания судом, что действия Зурабишвили являются нарушением, партия инициирует голосование за импичмент в парламенте.
Что известно о Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.
Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.
Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".
В августе Саломе Зурабишвили запланировала турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.
И 1 сентября "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу. Впрочем, у правящей партии не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили выйдет только при условии, что ей удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.2
- EUR Покупка 39.72Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное