Конституционный суд Грузии начал рассмотрение дела в отношении президентки, который может привести к импичменту

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

КС начал разбирательство в 12 часов. Зурабишвили лично не пришла на заседание, вместо нее присутствуют двое ее представителей.

Предметом рассмотрения является "возможное нарушение подпункта "а" пункта 1 ст.52 конституции Грузии в связи с осуществлением президенткой Грузии представительских полномочий во внешних отношениях без согласия правительства Грузии, что выражалось в осуществлении рабочих визитов за границу и проведении рабочих встреч и переговоров с официальными лицами", – говорится в сообщении суда.

Процедуру инициировала правящая партия "Грузинская мечта". В случае признания судом, что действия Зурабишвили являются нарушением, партия инициирует голосование за импичмент в парламенте.

Что известно о Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.

Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.

Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".

В августе Саломе Зурабишвили запланировала турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

И 1 сентября "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу. Впрочем, у правящей партии не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили выйдет только при условии, что ей удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.