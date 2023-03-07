Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановление об отклонении ходатайства было принято девятью голосами против друга. С отдельным мнением выступил судья Янаки Стойлов, много лет являвшийся депутатом Болгарской социалистической партии – она и инициировала рассмотрение.