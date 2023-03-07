Конституционный суд Болгарии признал законной военную помощь Украине
Конституционный суд Болгарии во вторник отклонил ходатайство пророссийских депутатов, требовавших объявить несоответствующим основному закону страны решение о предоставлении Украине военной помощи
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Постановление об отклонении ходатайства было принято девятью голосами против друга. С отдельным мнением выступил судья Янаки Стойлов, много лет являвшийся депутатом Болгарской социалистической партии – она и инициировала рассмотрение.
- Отметим, что дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий – "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия. Они потребовали признать неконституционным решение парламента от 9 декабря о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.
- Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.
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