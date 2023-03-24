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Конституционный суд Армении признал соответствие Римского статута конституции страны

24 мартa, 2023 пятница
15:20
Мир

24 марта Конституционный суд Армении признал, что обязательства по Римскому статуту соответствуют конституции страны

Об этом пишет NEWS.am.

Отмечается, что Конституционный суд Армении 24 марта опубликовал решение "О решении вопроса о соответствии Конституции и обязательств, закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда".

Так, согласно материалам суда обязательства по признанию юрисдикции Международного уголовного суда соответствуют конституции Армении.

  • Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по делам детей Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей в РФ.
  • 19 марта руководство Южно-Африканской Республики заявило, что знает об ордере Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина . Позже юрист Екатерина Бусол в эфире Еспресо заявила , что в Южно-Африканской Республике будут пытаться уговаривать Путина не ехать на саммит БРИКС в августе, чтобы не арестовать его.
Владимир Путин
Армения
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