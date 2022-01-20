Конституционный референдум в Беларуси состоится 27 февраля

Об этом говорится на сайте президента Белоруссии.



Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Согласно документу результаты референдума обладают обязательной юридической силой.



На референдуме в бюллетене будет только один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

27 декабря 2021 года у Лукашенко обнародовали проект изменений Конституции Беларуси. Она будет предусматривать гарантии для президентов - их нельзя будет привлечь к ответственности за поступки в должности президента. Кроме того, из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства.

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