Конституционные основы государственной политики в сфере культуры

Тема дискуссии: "Финансировать культуру будут те, кто понимает зачем".

Дискуссия всегда актуальна.

Конечно, сейчас идет война и по логике должна идти концентрация ресурсов по принципу все для фронта — все для победы. Ресурсы ограничены и перенаправление их на нужды обороны обязательно вызывает недостаток в других отраслях. В таких условиях поиск дополнительных источников вполне оправдан. Это касается не только сферы культуры, но и других статей бюджетных расходов, которые в 2022-2023 гг. более чем на половину финансируются из внешних источников.

Немало материала в интервью Галины Григоренко попадает в яблочко, в частности в критике государственной политики в сфере культуры, однако есть также тезисы, которые вызывают вопросы и даже беспокойство.

В частности, неприемлемым по моему мнению является употребление термина «патернализм». Цитата: "Надо переориентироваться с патерналистского "государство или власть должны содержать" на поиск партнерств и других источников".

Галина Григоренко уточняет, как именно это лучше всего делать: "Привлекать бизнес, инициировать государственно-частное партнерство, быть открытыми к новым межсекторным партнерствам, включать громады в процесс принятия решений по культурным институтам и объектам наследия в их населенных пунктах". Конечно, эти тезисы вполне справедливы, однако они не отменяют того факта, что государство берет по Конституции определенные очень конкретные обязательства и об этом позже. Госпожа Григоренко подкрепляет свой тезис об отказе от патернализма также другим тезисом:

"Важно адвокатировать культуру, быть вовлеченными в культурные практики, продолжать децентрализацию в культуре и отходить от социалистического представления о тотальной поддержке со стороны государства за наши с вами деньги".

Помимо того, что адвокатировать культуру нужно, межсекторность полезна, а партнерство вообще звучит замечательно, тезис об уходе от государственной поддержки, хоть с определением "тотальной", считаю вредным нарративом и вот почему.

Первый вопрос патернализма — это слово означает перенесение власти отца на общественно-политическую жизнь, имеет негативную окраску. Ближайшим примером может служить Северная Корея, где лидер является "отцом нации", в конце концов, все автократии, диктатуры и т.д. так или иначе тяготеют к патернализму как сверху – в осуществляемой политике, так и с низов – общество отвечает лояльностью и поддержкой такой политики.

Предполагаю, что термин "патернализм" скорее всего, употреблен неслучайно, а чтобы окрасить как отрицательную модель, которую в более нейтральном смысле можно очертить, как модель бюджетного финансирования сферы культуры.

Если к термину "бюджетная модель" не прибавлять термин "патерналистская" тогда уже не так страшно, правда?

Теперь о социалистических представлениях. Это очень важная тема, потому что у нас происходит процесс декоммунизации, который начался в 1990 г., когда во Львове снесли памятник Ленину, и за все эти долгие годы до сих пор не завершился, но сейчас идет война и мы воспринимаем все очень остро.

По моим взглядам, в т.ч. публикациями, меня трудно назвать сторонником социализма или тем более коммунизма, однако в этом конкретном вопросе следует расставить точки над ї.

Статья 1. Общие принципы КУ определяет Украину как суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

Обратим внимание на слово "социальное" в тексте Конституции Украины. Что это значит – социальное? Или социальное и социалистическое одно и тоже? Конечно, нет, если очень коротко, источники социальности возможны, например из христианской теологии. Достаточно вспомнить произведение Андрея Шептицкого "О квестии асоциальной". В государственной политике можно упомянуть об Аденауэре после Второй мировой в ФРГ, политика его правительства, однако, отнюдь не была социалистической, а базировалась на теории социального рыночного хозяйства!

Следовательно, социальный и социалистический не одно и тоже.

Что же означает термин "социальный", который употребляется в Украинской Конституции наряду с такими терминами как "суверенный", "независимый", "демократический", "правовой", упоминая уже сам факт пребывания через запятую в сверхважном для функционирования страны и общества перечне определений ?

В англоязычной Википедии приводится следующее определение современного понимания термина "социальный": "В современном обществе "социальный" часто относится к политике перераспределения правительства, направленной на использование ресурсов в интересах общества, например, социального обеспечения." А еще: ... "социальный" контрастирует с "частным" и различает публичную и частную (или приватизированную) сферы, где отношения собственности определяют доступ к ресурсам..." Разве культура не относится к сфере публичной? Конечно, да!

Конституционный Суд Украины также конкретизирует определение Украины как социального государства в категориях: "справедливого, беспристрастного распределения общественного богатства между гражданами учитывать общие потребности, необходимость обеспечения прав и свобод человека и достойных условий его жизни".

Как известно, общественное богатство (если понимать его в экономических дефинициях – национальный доход, часть национального дохода) распределяется путем налогообложения и бюджетного перераспределения (расходы государственного бюджета).

Итак, снова о модели бюджетного финансирования! Скорее всего, термин "социалистический", употреблен в интервью госпожи Галины Григоренко тоже не случайно, а с целью усилить негативное восприятие Бюджетной модели распределения.

Это сделано вероятно потому, что денег в бюджете во время войны на всех не хватает, потому что ресурсы ограничены и с этим нужно что-то делать, например убедить большинство, что такая система неэффективна! Но ведь на культуру в Украине никогда не доставалось. Средний показатель по годам до войны составлял примерно 0,5% ВВП. Для сравнения совокупные расходы на культуру как процент от ВВП в странах ЕС в два раза выше:

Видим из графика, что за 2021 г. нижний предел 0,48% ВВП в Ирландии, а верхний – 3,3% ВВП - в Исландии. В общей сложности 5 стран из списка имеют расходы несколько ниже 1% ВВП, 25 стран имеют расходы на культуру на уровне 1% от ВВП и выше, а три страны — Эстония, Венгрия и Исландия существенно выше на культуру.

В РФ, ведущей с нами войну расходы по годам, начиная с 1991 года, никогда не опускались ниже 1% от ВВП, а в лучшие годы были на уровне 1,83% ВВП.

Так о каком патернализме и социалистическом подходе можно говорить относительно украинской модели финансирования? Риторический вопрос.

Еще одно — привязка расходов бюджета к налогоплательщикам. (Цит. из интервью госпожи Галины Григоренко: "...за наши с вами деньги").

Без сомнения эффективность использования бюджетных средств очень важная для государства и для нас с вами тема! Для контроля этого процесса существует ряд учреждений — от Счетной палаты ВРУ до НАБУ и банально политическая ответственность.

Однако идея, что налогоплательщики должны "распоряжаться" денежными средствами, то есть ставить зависимость расходов от описания налогоплательщиков - это вещь не менее вредная, чем тезис об уходе от государственной поддержки культуры.

И здесь есть несколько аргументов, первый основан на сомнениях в самой идее бесполезности налогоплательщиков. Главная идея в чисто теоретической постановке вопроса о налогах сведется к тому, чтобы не платить их вовсе (ибо государство неэффективно, их или разворовывают, или не туда используют и т.д). Именно поэтому в Конституции Украины уплата налогов является императивной, то есть обязательной нормой (ст.67 КУ), а в соответствии со ст.74. КУ по вопросам налогов, бюджета и амнистии не допускается даже волеизъявление в форме референдума.

Эта норма в Конституции не случайна, потому что отдельные группы налогоплательщиков могут достаточно эффективно лоббировать собственные интересы — от создания СЭЗ до освобождения целых отраслей от уплаты налогов и в определенных условиях смогли бы убедить общество проголосовать за отмену налогов на референдуме вообще, если бы такая возможность существовала.

Другой дополнительный аргумент заключается в том, что большие налоги платит тот, кто больше потребляет подакцизных товаров, а логику зависимости решений государства от налогоплательщиков можно ошибочно трактовать, как зависимость от воли тех, кто платит их больше, то есть богачей, потому что именно они больше потребляют в т.д. .ч. подакцизных товаров, а значит и платят налоги. Максимально далеко в этом вопросе продвинулось в свое время в Зимбабве белое меньшинство. Чем это кончилось – известно. К счастью, у нас не так.

Другой аргумент не в плательщиках, а в природе самого государства. То, для чего государство и возникает и то, чего не возникает в случае его отсутствия. А именно императивные нормы –

Ст 3. КУ. Правительство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Такие же императивные нормы в отношении государства существуют и в сфере экономики, например защиты конкуренции, прав потребителей; в образовании, медицине и конечно в культуре.

К примеру, государство обеспечивает сохранение исторических памятников и других объектов, составляющих культурную ценность! (ст.54 КУ)

Понимаете, государство вынуждено это делать, даже если каким-то налогоплательщикам это не нравится!

И если кто-то думает, что эти функции, например, можно перебросить на местное самоуправление, это тоже довольно дискуссионный вопрос. Почему? Потому что у местного самоуправления нет такой императивности, как это в случае с государством. Ст. 140 КУ констатирует право, а не обязанность территориальной громады самостоятельно решать вопросы местного значения.

(Общеобщественные вопросы и вопросы местного значения не тождественны и могут входить в противоречие). К тому же государство имеет императивную норму и поддерживать местное самоуправление.

(Ст 142. Государство участвует в формировании доходов бюджетов местного самоуправления, финансово поддерживает местное самоуправление. Расходы органов местного самоуправления, возникшие в результате решений органов государственной власти, компенсируются государством).

Следовательно, вопрос об уменьшении государственного финансирования сферы культуры, потому что это "патернализм" или "социалистические представления" не выдерживает на мой взгляд критики, в первую очередь из-за природы государства и его обязанностей перед гражданами, обществом и отдельными общественными группами (например национальных меньшинств). ). Другой вопрос, как проводить политику, чтобы она была эффективна. Но это уже тема другой статьи.

Специально для Еспресо

Об авторе: Жак Жабье – писатель, кандидат экономических наук

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.