Конституционная комиссия Беларуси предлагает убрать из основного закона положения о нейтралитете страны

Об этом сообщает БелТА .



Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.



"Данное положение в действующей Конституции есть. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положения Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.



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"При этом на конституционном уровне предлагается закрепить положения, что с территории Республики Беларусь с территории нашего государства не будет никаких угроз другим. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", - добавил он.

