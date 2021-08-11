Конституционная комиссия Беларуси предлагает убрать из основного закона положения о нейтралитете страны
11 августа на заседании Конституционной комиссии Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете с основного закона, ведь РБ находится в военно-политическом блоке
Об этом сообщает БелТА .
Из Конституции предлагается убрать норму о стремлении Беларуси к нейтралитету. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
"Данное положение в действующей Конституции есть. Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом ОДКБ и фактически входит в военно-политический блок, надо привести положения Конституции в соответствие с объективной реальностью", - сказал Петр Миклашевич.
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"При этом на конституционном уровне предлагается закрепить положения, что с территории Республики Беларусь с территории нашего государства не будет никаких угроз другим. А для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Республика Беларусь будет использовать коллективную оборону", - добавил он.
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