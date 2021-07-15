Константина Жеваго не объявляли в международный розыск

Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя.

По словам пресс-службы и адвокатов господина Жеваго сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет. На сайте этой уважаемой организации также отсутствует соответствующая информация - в этом может убедиться каждый желающий. "Мы знаем, что Интерпол рассматривает это дело, но окончательное решение еще не принято. Обращаем внимание, что ходатайство украинского бюро Интерпола было направлено в центральный офис организации еще в октябре прошлого года. Продолжительность его рассмотрения свидетельствует, что приведенные в документе аргументы не убедительны и требуют тщательного изучения ", - добавила пресс-служба.

Адвокаты господина Жеваго находятся в сотрудничестве со всеми заинтересованными органами, в том числе международными институтами, и предоставили всю исчерпывающую информацию. Все обвинения в нарушении законодательства является юридически ничтожными, и в случае доведения дела до суда будут доказательно опровергнуты. Константин Жеваго, как законопослушный гражданин Украины, готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу.

Судя по всему, власть в лице соответствующих исполнительных органов хочет поднять свой рейтинг и выдает желаемое за действительное, учитывая явно незаконный и заказной характер уголовного преследования господина Жеваго. Запущена очередная сплетня, чтобы дезинформировать его партнеров и ввести в заблуждение общественность.

Уголовное преследование господина Жеваго не основывается на законе. Это стало прямым следствием объявленной властями так называемой борьбы с олигархами и заговора крупных олигархических групп-монополистов, приближенных к власти, которые хотят уничтожить весь честный и прозрачный бизнес в Украине.

Адвокаты господина Жеваго призывают власти и правоохранительные органы страны действовать исключительно правовым образом, с предоставлением всей полноты информации общественности и СМИ.