Константин Жеваго является жертвой политических преследований, - Харьковская правозащитная группа

Об этом сообщила пресс-служба правозащитной группы.

Правоохранительные органы открыли несколько уголовных производств, в которых фигурирует Жеваго.

В частности, 27 сентября 2019 года ГБР заочно объявило подозрение Жеваго в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит". Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко. По ее словам, следствие установило, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между банком и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 000 000 долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами.

По данным следствия, Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к схеме хищения средств.



В то же время заключение договоров займа является обычной текущей практикой любого банка. И чтобы доказать, что это действительно было преступление, следователям необходимо было собрать бесспорные доказательства, однако доказательств вины нет.

По версии следствия, использование компанией Nasterno Commercial Limited кредитных средств, полученных от East-West United Bank SA является легализацией доходов, полученных преступным путем, что составляет событие преступления по ч.3 статьи 209 УК Украины. Но при этом нет ни доказательств какой-либо связи Жеваго лично с указанными операциями, ни обоснований причин, по которым следователь считает исполнения кредитных договоров легализацией средств, полученных преступным путем. В официальных документах не указано, в результате какого именно преступления эти средства были получены, кем это преступление было совершено, и какова в этом роль Жеваго, который в действительности не имеет никакого отношения к компании Nasterno Commercial Limited.

Обращает на себя внимание то, что действия Жеваго, которые в этом производстве представлены как преступные, произошли в 2007 году и в течение 12 лет правоохранительные органы не видели в этих действиях состава преступления.

В этом уголовном производстве также утверждается, что якобы в 2015 году Жеваго организовал преступную группу, с помощью которой совершена растрата имущества банка "Финансы и Кредит" (статья 191 УК Украины).

По версии следователей, он создал преступную группу из сотрудников банка, путем заключения договора поручительства по обязательствам компании Nastemo Commercial Limited перед другим банком завладела чужими денежными средствами. В связи с невыполнением обязательств Meinl Bank AG взыскал с банка средства.

Но при этом нет ни доказательств какой-либо связи лично Жеваго с указанными операциями, ни обоснования причин, по которым следователь считает выполнения банком обязательств по договорам поручительства - овладением чужими денежными средствами. Не указан также, кто именно завладел этими средствами, если следователь решил представить это именно в такой форме.

Данное уголовное производство ведется с 2015 года, но до сентября 2019 Жеваго не рассматривался в качестве участника этого дела.

Также якобы Жеваго в 2012 году поступил несколько финансовых операций, следователи расценивают как отмывание средств полученных преступным путем. Именно так квалифицируют следственные использования компанией Nastemo Commercial Limited кредитных средств для предоставления займа другой компании.

Но при этом отсутствуют доказательства какой-либо связи лично Жеваго с указанными операциями, не обоснованы причины, на основании которых следователь считает исполнения кредитных договоров легализацией средств, полученных преступным путем. В официальных документах не указано, в результате которого именно преступления эти средства были получены, кем это преступление было совершено, и какое отношение к этому имеет Жеваго, никаких операций не делал.

Расследование продолжается с 2015 года, но никаких претензий к Жеваго в связи с этим делом в сентябре 2019 никогда не предъявлялось.

В уголовном производстве, где Константин Жеваго в статусе свидетеля, его фактически перевели в статус подозреваемого только после того, как он проиграл выборы в парламент в июле 2019 и публично заявил о намерениях организовать политическую силу для участия в местных выборах в октябре 2020 года. В этом видится несомненный политический мотив преследования. Кроме того, расследование всех эпизодов дела против Жеваго объединяет такие общие черты:

1. Жеваго обвиняется в действиях, которые совершались не им, а другими людьми;

2. Отсутствует какая-либо связь между Жеваго и действиями, в совершении которых его обвиняют;

3. Расследование по уголовным делам не завершено, хотя оно продолжается уже более 5 лет;

4. Не было осуждено ни одно лицо из тех, которые лично совершали действия, в координации которых обвиняется Жеваго;

5. В течение всего времени расследования Жеваго всегда вовремя являлся на вызовы следователей, давал показания как свидетель, и к нему никогда не было никаких претензий.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с законом допрос лица в качестве свидетеля, если ему в дальнейшем объявлено о подозрении, считается существенным нарушением прав человека. Полученные в результате такого допроса доказательства должны признаваться судом недопустимыми.

23 сентября 2019 года Жеваго был приглашен в ГБР на 27 сентября, но не смог явиться в связи с прохождением лечения за рубежом, о чем следователь был заблаговременно уведомлен с последующим предоставлением подтверждающих документов. Эти обстоятельства являются уважительной причиной в соответствии со статьей 138 УПК. Однако подозрение было вручено заочно без начала специального предварительного расследования, только в рамках которого возможно такое вручении. А 9 октября ГБР объявило его в розыск.



Процессуальные действия ГБР являются незаконными. Заочное вручение подозрения вообще не предусмотрено законом, а в розыск может быть объявлено только лицо, местонахождение которого неизвестно и только когда оно не является к следователю без уважительных причин, следовательно, объявление Жеваго в розыск незаконно. Тем не менее 2 декабря следственный судья Печерского районного суда Киева Светлана Волкова удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании Жеваго меры пресечения в виде содержания под стражей и объявлении его в международный розыск. Это решение было отменено Апелляционным судом. Киева 25 мая 2020 года, который установил, что Жеваго не состоял и не находится в международном розыске, не прятался и не скрывается от органов досудебного следствия и суда, а также то, что отсутствуют правовые основания для взятия Жеваго под стражу. Однако 10 июня 2020 Печерский районный суд Киева снова принял решение избрать Константину Жеваго меру пресечения в виде содержания под стражей, а 22 сентября Апелляционный суд г. Киева это решение подтвердил.

О наличии политического характера преследования свидетельствует и отсутствие автоматического распределения дела в Печерском районном суде и ход рассмотрения в Апелляционном суде. Дело было передано для рассмотрения судье Печерского суда Светлане Волковой, которая в то время сама находилась в статусе обвиняемой в уголовном производстве по принятию заведомо неправосудного судебного решения, а обвинение в нем поддерживали прокуроры Генеральной прокуратуры. Через некоторое время после принятия ею незаконного решения по Жеваго судью Волкову оправдали и сняли с нее все обвинения. В Апелляционном суде двое из трех судей, которые должны были рассматривать апелляционную жалобу, отказались от участия в рассмотрении дела (заявили себе самоотвод). Очевидно, что это было следствием давления со стороны следователей, поскольку ранее сами эти судьи уже рассматривали предыдущие ходатайства об избрании против Жеваго мер, и тогда они от участия в деле не отказывались. Как следствие, двое судей были заменены на других, и только после этого Апелляционный суд смог принять решение и поддержать вывод следователей, что Жеваго необходимо задержать и содержать под стражей. При этом Апелляционный суд ранее уже рассматривал те же обстоятельства, из которых следователи просили об аресте, и признал их необоснованными и отказал следователям. Во второй раз тот же Апелляционный суд рассмотрел те же обстоятельства, но принял противоположное решение.

Заметим, что с рынка было выведено более 100 банков, деятельность многих из которых вызывала сомнения, но претензии почему-то возникли только к Жеваго - не как к сотруднику банка, а как к его акционеру.

Таким образом, имеем ситуацию применения выборочного правосудия, подтасовки одних фактов и полного игнорирования других, фальсификации доказательств, применение неподходящих к действиям, которые рассматриваются, норм права и, как следствие, совершение правоохранительными органами незаконных процессуальных действий, которые выражают неудержимое желание власти лишить Константина Жеваго свободы. Все это свидетельствует о выразительном политическом характере уголовного преследования Константина Жеваго.

В этом документе не рассматриваются споры компаний, принадлежащих Константину Жеваго, с государственными органами. Однако недавнее решение о санкциях также свидетельствует о политических мотивах преследования Жеваго. 24 июня 2021 Указом Президента № 266 было введено в действие решение СНБО от 18 июня, которым поддержано внесены Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении 540 юридических лиц. 28 из них зарегистрировано и работают в Украине, в том числе предприятие, одним из основных бенефициарных владельцев которого является Константин Жеваго. Санкции предусматривают бессрочное аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности. Это является еще одним элементом политического преследования Константина Жеваго по следующим причинам.

Применение санкций к физическим и юридическим лицам, которые находятся под юрисдикцией Украинского государства, фактически означает подмену деятельности правоохранительных органов и суда директивным управлением, то есть узурпации власти. В этом случае принципы правосудия будут нивелированы политической целесообразностью, которой руководствуются органы исполнительной власти. Использование санкций вместо справедливого судебного процесса будет означать разрушение демократических основ общества.

После прихода к власти Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", Константин Жеваго, проиграл выборы в парламент, стал удобной мишенью для пиара новой власти. Учитывая большой запрос общества на репрессивные методы борьбы с коррупцией и олигархами, кандидат в президенты Владимир Зеленский в своей предвыборной кампании обещал быстрые "посадки" подозреваемых.



10 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отметил: "Бывших кого? Жеваго? Шесть предприятий, он владелец, а не бывший владелец. Там дела через банк, через вывод денег [...] Далее - господин Микитась. Мы знаем, что очень много проблем, уголовных дел связаны с этим человеком. Что, надо было подозрений? Не нужно рассматривать в суде?".

15 ноября 2019 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Радио Свобода" прямо сказал, что Константин Жеваго будет заключен. Вот цитата из интервью (курсивом выделены вопрос журналиста):

"- О посадках, которых якобы требует украинское общество - будут ли они?

- Будут. Вы видите количество чиновников, которые уже привлечены к уголовной ответственности. Тот самый Пашинский (Сергей Пашинский, бывший депутат Верховной Рады), Гладковский (Олег Гладковский, бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны), Дубневич (Богдан Дубневич, бывший депутат Верховной Рады), Олег Бахматюк (крупный бизнесмен), Жеваго (Константин Жеваго , бывший депутат Верховной Рады).

- Объявленные подозрения или обыски - далеко не посадки. В прошлом созыве, я помню, тоже много с кого неприкосновенность снимали.

- Это было в прошлом созыве, и это было в прошлом. А сейчас у нас будет совсем другая история. Между объявлениями подозрений и обвинительными актами в суде будет проходить совсем другое количество времени "

Однако, с ноября 2019 году в расследовании дела ничего не сделано, кроме объявления в розыск.

6 марта 2020 года Президент Украины попросил генерального директора Кременчугского автомобильного завода передать владельцу предприятия Константину Жеваго просьбу выйти на связь. Об этом он сообщил во время посещения Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ) вместе с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

"Передайте владельцу, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из этих всех исков и судебных дел. Из того, что мы сейчас слышим, это единственный выход. Параллельно мы все сделаем, то вы попросили, но могут быть проблемы ", - заявил президент. "

"Завод возвращает нам владельца, мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо", - добавил Владислав Криклий. "В принципе честно", - сказал Зеленский.

Президент, Генеральный прокурор и министр инфраструктуры грубо нарушили принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины и §2 ст. 6 ЕКПЧ. В деле "Криволапов против Украины" ЕСПЧ констатировал, что неосторожные публичные заявления представителей государства по вине человека на этапе расследования нарушают принцип презумпции невиновности и влияют на беспристрастность суда. ЕСПЧ отметил, что в соответствии с устоявшейся прецедентной практики §2 ст. 6 Конвенции запрещает должностным лицам провозглашать лицо виновным до момента ее осуждения судом. Суд также указал, что такие заявления должностных лиц государства побудили общественность поверить в виновность заявителя и повлияли на оценку фактов соответствующим судебным органоы. Наличие системных нарушений презумпции невиновности со стороны государственных органов ЕСПЧ констатировал и по делу "Шагин против Украины": "Суд повторяет, что принцип презумпции невиновности, закрепленный в пункте 2 статьи 6 Конвенции, является одним из аспектов права на справедливое судебное разбирательство уголовного дела, гарантированного пунктом 1 статьи 6 (см. решение по делу "ально где Рибемон против Франции" (Allenet de Ribemont v. France) от 10 февраля 1995 года, п. 35, Series A, № 308). Этот принцип не только запрещает преждевременное выражение мнения самым судом о том, что лицо, "которое обвиняют в совершении преступления", является виновным, тогда как это еще не доказано в соответствии с законом, но и распространяется на заявления, которые делают другие государственные должностные лица относительно продолжающихся производств по уголовным делам, и побуждающие общественность к мысли о вине подозреваемого и определяют заранее оценку фактов компетентным судебным органом (см. выводы по соответствующей практики Суда, например, в решении по делу "Хужин и др вые против России "(Khuzhin and Others v. Russia), № 13470/02, п.93, от 23 октября 2008



Правозащитники сделали вывод:

Константин Жеваго является жертвой политических преследований. Совокупный анализ фактов дела указывает на то, что политические мотивы преследования Жеваго вызваны нелегитимными соображениями общественно-политического характера высших должностных и служебных лиц государства. В уголовном производстве, которое расследовалось уже более пяти лет и в котором Константин Жеваго в статусе свидетеля, его перевели в статус подозреваемого сразу после того, как он проиграл выборы в парламент в июле 2019 и публично заявил о намерениях организовать политическую силу для участия в местных выборах в октябре 2020 года. Претензии к Константину Жеваго как к акционеру банка "Финансы и Кредит", а не работнику банка, свидетельствуют о выборочном правосудии, поскольку других таких производств в отношении более чем сотни банков, выведенных по финансовому рынку, не было. Подтасовка одних фактов и полное игнорирование других, фальсификация доказательств, применение норм права, несоответствующих к действиям, которые рассматриваются, имели следствием совершения правоохранительными органами незаконных процессуальных действий. Административное решение о бессрочных санкциях в отношении предприятия, в котором Жеваго является одним из бенефициарных владельцев, также свидетельствует о политических мотивах преследования Жеваго. Также таким мотивом является желание Президента Зеленского с его новой командой показать, что он выполняет свои обещания бороться с преступностью, в частности, с коррупционными преступлениями и против олигархов, инициировать уголовное преследование и обеспечить "посадки" известных людей из числа представителей предыдущей власти и таким образом повысить свой политический рейтинг. Высшие должностные лица государства грубо нарушали презумпцию невиновности, утверждая, что Константин Жеваго будет непременно лишен свободы.