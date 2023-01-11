Украинский предприниматель Константин Жеваго не менее 15 раз инициативно обращался в ДБР и Офис генерального прокурора с предложением дать показания по возбужденному против него уголовному делу, однако правоохранительные ведомства отказались. Об этом бизнесмен заявил сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу "Еспресо". По словам Жеваго, ДБР и Генпрокуратура не заинтересованы в объективном и быстром расследовании дела, которое сами же инициировали. Это дезориентирует общественность относительно подлинных фактов и обстоятельств, которые повлекли за собой уголовное преследование в течение нескольких лет.

Константин Жеваго изложил свою версию событий, которые привели к возбуждению против него дела о средствах банка "Финансы и кредит", назвал его политические причины и конечную цель, оценил вероятность судебного разбирательства. Он также рассказал, чего ожидает от заседания французского суда по представлению ДБР об экстрадиции и какую тактику защиты выбирают его адвокаты.

Полностью эксклюзивное интервью с Константином Жеваго смотрите в программе "Большой эфир Василия Зимы" сегодня в 19:15.