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Константин Жеваго поздравил украинцев с рождественско-новогодними праздниками

26 декабря, 2022 понедельник
19:11
Новости

Уважаемые украинцы, примите мои искренние поздравления с Рождеством Христовым и Новым годом!

Я очень надеюсь, что самый тяжелый год нашей жизни, наполненный тревогами, потерями, болью и отчаянием, подходит к концу, а новый принесет нам победу и мир в Украине и в каждом доме наших сограждан. Украинцы объединились как никогда раньше, не потеряли силы духа, веры, надежды и любви друг к другу. Наш народ доказал всему миру, что мужество и патриотизм – они в каждом из нас: от самых маленьких детишек до медиков, промышленников, рабочих, крестьян, волонтеров и воинов Вооруженных Сил Украины.

Казалось бы, еще совсем недавно для каждого из нас начало нового года было связано с новыми планами и желаниями, а сейчас у нас одна общая мечта: пусть грядущий год исполнит самые хорошие надежды каждого, принесет долгожданные спокойствие, согласие и благополучие в каждую украинскую семью. Пусть Бог оберегает защитников нашей Украины, и каждый из них как можно быстрее обнимет своих детей, жен, мужей, родителей и всех других родных людей. Пусть объединятся все разобщенные украинские семьи и все, кто вынужден был покинуть родной дом, смогут наконец вернуться на свою родную украинскую землю.

Тяжелые события, которые переживают украинцы, не смогут отнять у нас веру в счастливое будущее и волшебный дух Рождества. Пусть случаются маленькие и большие рождественские чудеса, а каждое сердце будет исполнено теплом. Желаю каждому украинцу здоровья, радости и сил для новых достижений. Вдохновения и успехов в вашей работе, только добра в повседневной жизни.

Украина обязательно победит, а мы будем развивать нашу страну и построим ее благополучие вместе!

С верой в победу Украины

Константин Жеваго

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