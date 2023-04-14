Константин Жеваго поздравил украинцев с Пасхой

Дорогие украинцы!



В это сложное для нашей страны время желаю нам всем скорейшей победы и мирного неба над головой. Спасибо Вооруженным Силам Украины, силам территориальной обороны, медикам, волонтерам и всем тем, благодаря кому мы можем встретить светлый праздник Пасхи. И отдаю почтение павшим за нашу страну героям.



Пусть этот день наполнит ваши сердца радостью, спокойствием, любовью и надеждой на светлое мирное будущее. Желаю вам сил и выдержки для преодоления жизненных препятствий, согласия и счастья в личной жизни. Пусть все ваши мечты и замыслы сбудутся, а благодать Всевышнего принесет вам здоровье и благополучие.



Я верю, что в эту Пасху каждая семья сможет быть вместе. И пусть этот особый праздник подарит чудо каждому, кто на него надеется.



Христос Воскрес! Воистину Воскрес!



С уважением Константин Жеваго