Константин Жеваго поздравил украинцев с Пасхой
Дорогие украинцы!
В это сложное для нашей страны время желаю нам всем скорейшей победы и мирного неба над головой. Спасибо Вооруженным Силам Украины, силам территориальной обороны, медикам, волонтерам и всем тем, благодаря кому мы можем встретить светлый праздник Пасхи. И отдаю почтение павшим за нашу страну героям.
Пусть этот день наполнит ваши сердца радостью, спокойствием, любовью и надеждой на светлое мирное будущее. Желаю вам сил и выдержки для преодоления жизненных препятствий, согласия и счастья в личной жизни. Пусть все ваши мечты и замыслы сбудутся, а благодать Всевышнего принесет вам здоровье и благополучие.
Я верю, что в эту Пасху каждая семья сможет быть вместе. И пусть этот особый праздник подарит чудо каждому, кто на него надеется.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
С уважением Константин Жеваго
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