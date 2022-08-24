Константин Жеваго поздравил украинцев с Днем Независимости

"Уважаемые друзья!



Впервые за всю историю независимой Украины сегодняшнюю дату, 24 августа, мы отмечаем в условиях войны. Безжалостная агрессия, которую начал враг на нашей земле, как никогда сплотила украинский народ. Эти печальные дни навеки войдут в историю нашего государства черной страницей его биографии, положив начало новой эпохе в жизни украинского народа. Украинцы уже доказали, что наша страна единая и сильная, и вместе мы обязательно победим и отстроим Украину.



В такое сложное время понятие независимости и единства нашей страны приобрело для каждого из нас особый смысл. Весь демократический мир поддерживает Украину в борьбе за свободу и независимость. Искренне верю, что наша победа уже скоро. Приложим же совместные усилия для защиты и последовательного восстановления Украины!



Сегодня каждый из нас больше всего стремится к миру на нашей родной земле. Я хочу пожелать, чтобы во всех домах украинцев воцарились счастье и добро, в обществе – благосостояние, всесторонняя поддержка и еще большее единство. Пусть исполнятся самые светлые желания и надежды, каждый день будут маленькие и большие победы и каждый гражданин чувствует уверенность в завтрашнем дне.



Поздравляю всех с Днем Независимости Украины! Слава Украине!", - говорится в поздравлении.