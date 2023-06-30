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Константин Жеваго: После победы над Россией государственные банки должны быть проданы

30 июня, 2023 пятница
19:35
Экономика

После победы над Россией государственные банки должны быть проданы. Временно конфискованные компании должны вернуть владельцам, а арестованные и национализированные – выставлены на аукционы

Об этом миллиардер Константин Жеваго пишет в своей колонке для Forbes .

"В Украине государственные банки предоставляют все возможные сервисы и контролируют и более 50% всех услуг банковского рынка по подсчетам Центра экономической стратегии. А в случае национализации Sense Bank (бывший "Альфа-банк") доля государства будет приближаться к 3/4 валюты баланса банковской системы Украины.А еще о своем банке мечтает государственная "Укрпочта". Вспомним "эффективные" проекты украинских государственных банков. "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" финансировали госпредприятие "Уголь Украины". В итоге оно обанкротилось с миллиардными долгами, а деньги налогоплательщиков сгорели", - заявляет Константин Жеваго.

По его словам, были схожи истории с финансированием госбанками проектов в сфере солнечной энергетики при Викторе Януковиче: "в итоге почти все деньги вновь потеряли, а дальше финансирование частных собственников при приватизации государственного "Укртелекома", финансирование государственными банками завода "Кремнийполимер". Государственные банки – это часто и коррупция, и неэффективность".

Константин Жеваго отмечает, что частные банки, конечно, не безгрешны.

"Несмотря на все проблемы Украина остается демократией. Мы все еще имеем свободу слова, относительно честные президентские и парламентские выборы. У России и Беларуси этого нет, там диктатура. Но очень похожая ситуация в экономике, там главную роль также играет государство. Я бы не хотел , чтобы наши политические практики стали такими же. Не бывает демократии с почти полностью получившейся экономикой. Это значит, что после победы над Россией государственные банки должны быть проданы. Временно конфискованные компании должны вернуть владельцам, а арестованные и национализированные — выставлены на аукционы", - подчеркнул он.

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Война с Россией
Костянтин Жеваго
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