Константин Жеваго получил благодарность от Вооруженных сил Украины

Командующий морской пехотой генерал-лейтенант Юрий Содоль поблагодарил Константина Жеваго за сотрудничество, активную общественную позицию, человечность, бескорыстие и весомый вклад в поддержку подразделений морской пехоты.

"Командование и весь личный состав воинской части выражает искреннюю благодарность за активное содействие развитию Морской Пехоты, весомый вклад в укрепление нашей Родины Украины и ее Вооруженных сил", - отметил полковник Виктор Сикоза, командир воинской части А2802.

Морским пехотинцам в частности было передано два бронированных автомобиля скорой помощи высокой проходимости, квадроциклы, квадрокоптеры, средства связи, оргтехнику и другое необходимое оборудование для эффективного выполнения боевых задач и защиты Украины от российской агрессии.

С начала полномасштабной российской агрессии Константин Жеваго и компании, где он является существенным акционером, уже направили на военную и гуманитарную помощь Украине более 900 млн гривен, и на этом программы гуманитарных миссий не останавливаются.