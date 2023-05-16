Константин Жеваго не имеет никакого отношения к ситуации вокруг Верховного Суда
Пресс-служба Константина Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к ситуации с якобы получением взятки председателем или судьями Верховного Суда Украины. Информация некоторых СМИ о том, что неправомерная выгода могла быть получена от действовавших в интересах предпринимателя людей, полностью ложна
Константин Жеваго никогда никому не давал и не мог давать подобные указания. Он настоятельно просит средства массовой информации не распространять неподтвержденные сведения, не становиться орудием манипуляций и не ввязывать его в дела, к которым он не имеет никакого отношения.
Отдельные медиа проводят параллели по этому делу с решением Большой палаты Верховного Суда от 19 апреля 2023 г. по делу о признании законности приобретения компанией Ferrexpo в 2002 году пакета акций Полтавского горно-обогатительного комбината. Как известно, одним из акционеров этой международной компании является Константин Жеваго.
"Это очевидно безосновательная связь и явная подтасовка. Большая палата ВС приняла свое апрельское постановление не в моих личных интересах, а в интересах крупной, публичной компании с уважаемыми акционерами, торгующейся на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Верховный Суд объявил юридически выверенное решение. Была пресечена попытка сомнительных оффшорных компаний, связанных с фигурантами санкционных списков США и Европы, в том числе гражданами России, осуществить рейдерский захват крупного промышленного актива. Мы с другими акционерами убедились, что именно в высшей судебной инстанции Украины еще можно добиться защиты своих законных прав", - отметил совладелец Ferrexpo.
В то же время Константин Жеваго предположил, что сегодняшние события вокруг Верховного Суда могут преследовать цель дискредитации этого государственного органа. Правоохранительные органы, публично заявившие о выявленных признаках взяточничества, должны доказать свои обвинения путем доказательного следствия с приговором суда.
Со своей стороны, предприниматель заверил, что в случае необходимости он и юристы соответствующих компаний готовы предоставить все должные объяснения следствию и судебным инстанциям.
"Подчеркну, что мы заинтересованы в прозрачном расследовании этого дела, чтобы снять все подозрения и подтвердить свою репутацию в Украине и среди зарубежных партнеров", - заявил Константин Жеваго.
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