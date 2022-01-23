Константин Елисеев: Банковая блокирует поездку Порошенко в НАТО и включила в делегацию депутата от ОПЗЖ. Альянс в шоке
Дипломат Константин Елисеев сообщил, что Офис Зеленского блокирует визит пятого президента Петра Порошенко на заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО
В делегацию включен представитель партии ОПЗЖ, сообщил дипломат в своем твиттере в воскресенье, 23 января 2022 года.
"Еще один пример, что украинские власти подыгрывают Кремлю, тормозя интеграцию в НАТО - Банковая включила в состав делегации Украины для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО представителя ОПЗЖ, исключив Пятого Президента, лидера ЕС. Разве это не измена? Альянс в шоке!", - пишет Константин Елисеев.
Как известно, Петр Порошенко получил приглашение Парламентской ассамблеи НАТО поучаствовать в назначенном на 24 января заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО.
В свою очередь, партия "Европейская солидарность" требует от власти прекратить блокирование участия Порошенко в Межпарламентском Совете Украина-НАТО.
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