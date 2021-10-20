Консилиум врачей советует госпитализировать Саакашвили

Об этом сообщает Грузия Online .

"Мы поставили вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию ", - сказал врач Зураб Пагава.

По словам члена консилиума, это не срочно, но поскольку "вероятность осложнений высока", чтобы перестраховаться, есть рекомендация госпитализации.

"Это не вопрос часов, но должно состояться в ближайшее время", - добавил он.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был арестован в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в Рустави.

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