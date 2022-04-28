Консервы, кофе, крупы, постель: Польша передает Полтавщине 500 тонн гумпомощи
Польша передает Полтавщине 500 тонн гумпомощи, 80 контейнеров уже прибыли в область
Об этом заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграм .
"Полтавщина получает 500 тонн гуманитарной помощи от правительства Польши при содействии правительства Украины. Первые 80 контейнеров уже прибыли к нам", – отметил он.
Гумпомощь содержит мясные и овощные консервы, кофе, крупы, макароны, матрасы и одноразовую постель. Обладминистрация направит все продукты и вещи в громады, школы и детсады, где есть переселенцы.
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