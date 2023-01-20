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Консервированные кабачки на зиму. Рецепт
Хрустящие кабачки в зимнее время – вкусное дополнением к любому блюду с гарниром. Чтобы консервированные кабачки были хрустящими, соблюдайте правильные пропорции приготовления маринада
Ингредиенты (3 порции):
- 2 кг кабачков
- 3 веточки укропа
- 1 головка чеснока
- 100 г сахара
- 100 г соли
- 100 г уксуса (9%)
- 3 лавровых листка
- 9 горошин перца
- 2 литра вода
Рецепт приготовления консервированных кабачков:
- Нарезаем кружочками кабачки
- Если кабачки молодые, тогда срезаем с них только хвостики.
- Распределяем специи в банки: перец-горошек, лавровый лист, чеснок, укроп.
- Накладываем кольца кабачков в банку, заполняя до самого верха
- Готовим маринад:
- Доводим воду до кипения
- Засыпаем сахар и соль
- Размешиваем до полного растворения сахара и соли в воде
- Выключаем огонь
- Вливаем уксус
- Заливаем банки с кабачками горячим маринадом
- Ставим банки стерилизоваться:
- Как только вода закипит – стерилизуем десять минут
- Специальным ключом закрываем банки железными крышками
- Храним консервированные кабачки в прохладном месте без доступа солнечных лучей
Блюдо готово! Приятного аппетита!
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