Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Консервированные кабачки на зиму. Рецепт
Инфографика

Консервированные кабачки на зиму. Рецепт

20 января, 2023 пятница
18:37

Хрустящие кабачки в зимнее время – вкусное дополнением к любому блюду с гарниром. Чтобы консервированные кабачки были хрустящими, соблюдайте правильные пропорции приготовления маринада

Ингредиенты (3 порции):

  • 2 кг кабачков
  • 3 веточки укропа
  • 1 головка чеснока
  • 100 г сахара
  • 100 г соли
  • 100 г уксуса (9%)
  • 3 лавровых листка
  • 9 горошин перца
  • 2 литра вода

Рецепт приготовления консервированных кабачков:

  • Нарезаем кружочками кабачки
  • Если кабачки молодые, тогда срезаем с них только хвостики.
  • Распределяем специи в банки: перец-горошек, лавровый лист, чеснок, укроп.
  • Накладываем кольца кабачков в банку, заполняя до самого верха
  • Готовим маринад:
  • Доводим воду до кипения
  • Засыпаем сахар и соль
  • Размешиваем до полного растворения сахара и соли в воде
  • Выключаем огонь
  • Вливаем уксус
  • Заливаем банки с кабачками горячим маринадом
  • Ставим банки стерилизоваться:
  • Как только вода закипит – стерилизуем десять минут
  • Специальным ключом закрываем банки железными крышками
  • Храним консервированные кабачки в прохладном месте без доступа солнечных лучей

Блюдо готово! Приятного аппетита!

Новости
Общество
Культура
Инфографика
Читайте также:
19 января, 2023 четверг
Киреев, которого застрелила СБУ, предупредил разведку о наступлении на Киев, - WSJ
Андрій Коболєв
19 января, 2023 четверг
Нардеп Кучеренко: "Коболев и Витренко затянули Нафтогаз на путь убытков и ущерба энергобезопасности страны"
20 января, 2023 пятница
ISW спрогнозировал, когда может быть наступление из Беларуси
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.15
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 января
19:23
Украинская ПВО сбила 2 российских беспилотника
19:06
Эксклюзив
2023 год будет сложным для полной деоккупации Украины, но партнеры помогут с контрнаступлением, - генерал Милли
19:05
Эксклюзив
Ллойд Остин
"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было преимущество на поле боя": министр обороны США о мирных переговорах с РФ
19:03
Замена Мудрыку: "Арсенал" купил футболиста, который в 4 раза дешевле украинца
18:43
Пограничники уничтожили российскую разведгруппу и отбили штурм недалеко от Бахмута
18:37
Эксклюзив
Германия должна стать лидером в вопросе помощи Украине, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
18:37
Россияне нанесли 2 ракетных и 12 авиаударов и запретили выезжать из Мелитополя без пропусков с 1 марта
18:22
Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с Путиным, - СМИ
18:20
Чемпион Европы по шахматам променял сборную Украины на Румынию
18:03
OPINION
Победа не все спишет. Никому не спишет
17:56
Новая военная помощь позволит Украине защититься от наступления РФ и будет способствовать отвоеванию территорий, - Столтенберг
17:56
За неделю морские пехотинцы уничтожили 242 россиян, 6 танков, 4 беспилотника и 2 склада с припасами
17:53
Обзор
Поэт Чубай, вождь индейцев Даценко или снайпер Белый Ворон: что посмотреть на выходных
17:47
Россия раздаст свои паспорта депортированным украинцам, - Центр нацсопротивления
17:42
НАТО
В Стокгольме пройдут демонстрации из-за требований Турции по вступлению Швеции в НАТО
17:40
Эксклюзив
Лукашенко поговорил с Лавровым тет-а-тет, речь могла идти о подписанном министрами обороны секретном протоколе, - белорусский оппозиционер Латушко
17:34
Ждем по итогам Рамштайна еще партию "Oshkosh", а наш великан уже везет гаубицы на фронт: Порошенко побывал в артбригаде
17:31
"По всем пунктам уже есть прогресс": Шмигаль назвал три ключевых приоритета правительства
17:27
"Шахтер" убрал русскоязычную версию сайта
17:25
Оккупанты не могут запустить энергоблоки ЗАЭС из-за отказа персонала сотрудничать, - Энергоатом
17:17
Эксклюзив
Олег Синютка
"Антикоррупционная вертикаль в Украине начинает давать результаты": нардеп Синютка о подозрении Коболеву
17:16
Правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах
17:14
Шмигаль по итогам Давоса: "Начинаем масштабное восстановление, мировые гиганты заинтересованы в участии"
17:12
Эксклюзив
Пересобрать себя. Как бороться после трагедий Днепра и Броваров?
17:09
Программа "НеИстфак" в 18:30. День соборности Украины
17:07
Минреинтеграции исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий
17:03
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:02
Макрон предложил почти на треть увеличить военные расходы в 2024-2030 годах
16:52
Разведка Германии выразила обеспокоенность потерями ВСУ в боях за Бахмут, назвав их значительными
16:50
Украинец Гераскевич с рекордом финишировал на ЧЕ по скелетону
16:47
Букеровская премия выбирает название для своей статуэтки
16:38
Захватчики атаковали Херсонщину, два человека ранены
16:36
Соледар
В Соледар прибыла первая партия гуманитарной помощи от ООН
16:33
Африка сэкономит миллиарды долларов благодаря потолку цен на нефть из РФ, - Минфин США
16:29
Тренер "Челси" заинтриговал возможным дебютом Мудрика в матче с "Ливерпулем"
16:19
"ПВО, ПВО и еще раз ПВО": Германия анонсировала весенний пакет помощи Украине на €1 млрд
16:19
Мария Мезенцева
Российская вооруженная агрессия повлияла на жизнь 1,7 млрд населения планеты, - Мезенцева
16:17
Защита от ракет и дронов: на севере Украины создают мобильные группы ПВО, сформировано уже 19 подразделений
16:11
ЧВК "Вагнера" зарабатывает на полезных ископаемых в Африке миллионы долларов, - Politico
16:04
OPINION
Психологиня или психолог. Являются ли феминитивы сексизмом?
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV