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Конопляный парад: в Берлине сотни людей вышли на марш за легализацию марихуаны и гашиша

13 августа, 2023 воскресенье
14:40
Мир

Сторонники легализации потребления каннабиса прошли по Берлину во время традиционного конопляного парада с требованием легализации таких наркотиков, как марихуана и гашиш, производных растения конопля

Об этом сообщило издание DPA.

Известно, что организаторы уже много лет требуют легализации таких наркотиков, как марихуана и гашиш, производными растения конопля. Они также выступают за облегчение доступа к медицинскому каннабису и за широкое использование конопли.

Известно, что конопляный парад проводится с 1997 года, в прошлом году в нем приняли участие около 1500 человек. По информации полиции, после митинга у мэрии около 500-600 участников прошли маршем по городу с лозунгом: "Конопля – это прекрасно для мира и климата".

Читайте также: Медицинский каннабис – не марихуана, и как закон о его легализации может навредить тем, кто выращивает коноплю

Правительство Германии планирует легализовать каннабис. Согласно известным сейчас планам взрослым будет разрешено хранить до 25 граммов каннабиса и выращивать максимум три растения для личного использования.

В обычных магазинах каннабис не будут продавать, но будет разрешено выращивать и распространять каннабис в так называемых конопляных клубах.

Карл Лаутербах, министр здравоохранения Германии, ожидал, что правительство рассмотрит его законопроект на следующей неделе, но в субботу Немецкая ассоциация судей (DRB) снова выступила с критикой закона.

"Очень малый по объему закон приведет к высокому уровню контроля со стороны властей, многочисленным новым спорам и многочисленным судебным разбирательствам", - пояснил национальный директор DRB Свен Ребен. По его словам, черный рынок этих наркотиков не уменьшится благодаря нынешнему предлагаемому законодательству.

Легализация медицинского каннабиса: что известно о законопроекте в Украине

13 июля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Цель – создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и ПТСР, полученных в результате войны.

Власть не исключает , что после деоккупации Крыма могут выращивать медицинский каннабис в случае его легализации.

Общество
Германия
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