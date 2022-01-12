Конопляные соединения могут блокировать попадание коронавируса в человеческие клетки, - ученые

Об этом пишет SciTech Daily.



Согласно исследованию американских ученых, опубликованному 10 января в журнале Journal of Natural Products, конопляные соединения соединяются с шиповидным белком коронавируса и предотвращают его распространение в организме.



Руководитель исследования Ричард ван Бримен отметил, что конопля служит источником клетчатки, а многие ее соединения добавляют к продуктам питания, пищевым добавкам, косметике и лосьонам для тела.



Ученые обнаружили, что некоторые каннабиоидные соединения предупреждают распространение коронавируса в организме, соединяясь с шиповидным белком, при помощи которого вирус и попадает в клетки человека.



По словам Ричарда ван Бримена, каннабиоидные кислоты входят в состав конопли и многих ее эстрактов. Он также подчеркнул, что эти вещества не являются психоактивными и безопасны для человека.

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