Конопляные соединения могут блокировать попадание коронавируса в человеческие клетки, - ученые
Ученые из Орегонского государственного университета США выяснили, что соединения конопли способны защищать человеческие клетки от коронавируса
Об этом пишет SciTech Daily.
Согласно исследованию американских ученых, опубликованному 10 января в журнале Journal of Natural Products, конопляные соединения соединяются с шиповидным белком коронавируса и предотвращают его распространение в организме.
Руководитель исследования Ричард ван Бримен отметил, что конопля служит источником клетчатки, а многие ее соединения добавляют к продуктам питания, пищевым добавкам, косметике и лосьонам для тела.
Ученые обнаружили, что некоторые каннабиоидные соединения предупреждают распространение коронавируса в организме, соединяясь с шиповидным белком, при помощи которого вирус и попадает в клетки человека.
По словам Ричарда ван Бримена, каннабиоидные кислоты входят в состав конопли и многих ее эстрактов. Он также подчеркнул, что эти вещества не являются психоактивными и безопасны для человека.
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