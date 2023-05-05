Коноплянка заинтриговал информацией о своем будущем

Об этом сообщает Dziennik Polski 24.

"Не знаю, останусь ли в "Краковии", я не говорил об этом с клубом. Поэтому я ничего не знаю о своем будущем. Это не мне решать. Мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не говорили", - сказал Коноплянка.

В матче 30-го тура чемпионата Польши Коноплянка вышел на замену сразу после перерыва и на 69-й минуте сравнял счет – 1:1.

Для 33-летнего украинца этот гол стал первым с октября 2022, когда он забил в Кубке Польши. Коноплянка выступает за "Краковию" с 2022 года, сыграл за нее 34 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.