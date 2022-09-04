Коноплянка забил за "Краковию" во втором матче подряд

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 8-м туре чемпионата Польши "Краковия" встречалась с "Ракувом". Матч закончился победой хозяев со счётом 3:0. Полузащитник Евгений Коноплянка отличился во второй встрече подряд.

На 28-й минуте украинский вингер прямым ударом со штрафного поразил ворота "Ракува".

В этом сезоне 32-летний Евгений Коноплянка сыграл 4 матча и забил 2 гола.

31 августа в 1/32 финала Кубка Польши по футболу "Краковия" встречалась с "ЛКС Лагув". Встреча завершилась победой команды из Кракова со счетом 3:1, а Коноплянка забил первый гол за краковский клуб.