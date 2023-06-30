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Коноплянка выбрал страну и чемпионат для продолжения карьеры, - СМИ

30 июня, 2023 пятница
01:26
Спорт

Украинский вингер Евгений Коноплянка хочет остаться в чемпионате Польши

Об этом сообщает "Футбол24".

По информации источника, сейчас в трансфере Евгения Коноплянки заинтересован новичок польской Экстраклассы "Пуща" Неполомицы.

Такой трансфер реалистичен, ведь расстояние этого города от Кракова, где нравится семье Коноплянки, составляет всего 20 километров.

Евгений Коноплянка и польская "Краковия" не продлили контракт. 33-летний украинец стал свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.

За "Краковию" Коноплянка сыграл 38 матчей за полтора сезона. На счету украинца 4 гола и 2 ассиста.

  • 27 мая украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка покинул польскую команду.
  • Полузащитник известен своей игрой за сборную Украины, "Днепр", "Шахтер", испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке".
  • Сообщалось, что "Тренгану" по чемпионату Малайзии может стать следующим клубом Евгения Коноплянки.
Сборная Украины
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