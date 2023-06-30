Коноплянка выбрал страну и чемпионат для продолжения карьеры, - СМИ
Украинский вингер Евгений Коноплянка хочет остаться в чемпионате Польши
Об этом сообщает "Футбол24".
По информации источника, сейчас в трансфере Евгения Коноплянки заинтересован новичок польской Экстраклассы "Пуща" Неполомицы.
Такой трансфер реалистичен, ведь расстояние этого города от Кракова, где нравится семье Коноплянки, составляет всего 20 километров.
Евгений Коноплянка и польская "Краковия" не продлили контракт. 33-летний украинец стал свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.
За "Краковию" Коноплянка сыграл 38 матчей за полтора сезона. На счету украинца 4 гола и 2 ассиста.
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