Коноплянка восстановился от травмы и получил шанс сыграть за сборную Украины против Англии

Об этом сообщает авторитетный польский журналист Петр Слонка.

По информации источника, 16 марта Евгений Коноплянка тренировался с "Краковией" и может в субботу сыграть против Ракува.

Из-за травмы Коноплянка рискует пропустить стартовый матч квалификации Евро-2024 против Англии, на который был вызван в сборную Украины после почти двухлетнего перерыва.

Последний раз 33-летний вингер играл за национальную команду в сентябре 2020 года, когда вышел на поле в игре Лиги наций против Швейцарии (2:1). В общей сложности Евгений Коноплянка сыграл за сборную Украины 86 матчей и забил 21 гол.

Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.