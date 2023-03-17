Коноплянка восстановился от травмы и получил шанс сыграть за сборную Украины против Англии
Полузащитник польской "Краковии" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после травмы
Об этом сообщает авторитетный польский журналист Петр Слонка.
По информации источника, 16 марта Евгений Коноплянка тренировался с "Краковией" и может в субботу сыграть против Ракува.
Из-за травмы Коноплянка рискует пропустить стартовый матч квалификации Евро-2024 против Англии, на который был вызван в сборную Украины после почти двухлетнего перерыва.
Последний раз 33-летний вингер играл за национальную команду в сентябре 2020 года, когда вышел на поле в игре Лиги наций против Швейцарии (2:1). В общей сложности Евгений Коноплянка сыграл за сборную Украины 86 матчей и забил 21 гол.
Украина проведет первый матч отбора Евро-2024 26 марта в Лондоне на "Уэмбли" против Англии. Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
- 25 февраля еще один ветеран сборной Украины Андрей Ярмоленко травмировался в матче за Суперкубок ОАЭ.
- 6 марта Евгений Коноплянка впервые с 2021 года получил вызов в сборную Украины. 13 марта стало известно, что вингер травмировался.
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