Коноплянка приступил к поискам нового клуба, он покинет "Шахтер"
Украинский полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка ищет новый клуб для продления контракта
Об этом сообщает " Трибуна ".
Коноплянка не отправился с "Шахтером" на первый подготовительный сбор команды в Турцию. В клубе заявили, что футболист сейчас ищет новое место работы.
"Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба", – заявили в "Шахтере".
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн. евро.
Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
- 29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять о будущем Евгении Коноплянке.
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