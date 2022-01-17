Коноплянка приступил к поискам нового клуба, он покинет "Шахтер"

Об этом сообщает " Трибуна ".



Коноплянка не отправился с "Шахтером" на первый подготовительный сбор команды в Турцию. В клубе заявили, что футболист сейчас ищет новое место работы.



"Евгений Коноплянка не поехал на сбор, потому что занимается поиском нового клуба", – заявили в "Шахтере".

Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн. евро.



Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.

29 декабря генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять о будущем Евгении Коноплянке.

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