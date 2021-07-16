Коноплянка пообещал грызть землю, чтобы отобрать чемпионство у "Динамо"

Об этом сообщает Tribuna.com .

По его словам, для "Шахтера" недопустимо второй сезон подряд проиграть борьбу за золотые медали Премьер-лиги.

"Думаю, вы понимаете сами, что мы не можем второй год подряд проиграть борьбу за первое место. Будем грызть землю, чтобы быть первыми", - пообещал Коноплянка.

Он добавил, что уже восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

"Уже начал тренироваться в общей группе. Чувствую себя уже, слава Богу. Хочу набрать форму", - сказал Коноплянка, который не сыграл за сборную Украины на Евро-2020 из-за травмы.