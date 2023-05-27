Коноплянка покинул польскую "Краковию"

Об этом сообщает официальный твиттер "Краковии".

Евгений Коноплянка и "Краковия" не продлили контракт, который истекает в июне. Теперь 33-летний украинец станет свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.

За "Краковию" Коноплянка сыграл 38 матчей за полтора сезона. На счету украинца 4 гола и 2 ассиста.