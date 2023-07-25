Об этом сообщает ЧФР "Клуж" в Instagram.

Коноплянка перешел в румынский клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне 33-летний украинец играл за польскую "Краковию", которая отказалась продлевать с ним контракт.

Всего за полтора сезона Коноплянка сыграл за "Краковию" 38 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Кто такой Евгений Коноплянка

Коноплянка с 2008 по 2015 год выступал за "Днепр" и вместе с командой дошел до финала Лиги Европы в 2015 году. Также играл за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке". В 2019 – 2022 годах был игроком "Шахтера"

На счету Коноплянки 87 матчей и 21 гол за сборную Украины.

Что известно о ЧФР "Клуж"

Клуб из города Клуж-Напока является восьмикратным чемпионом Румынии. В прошлом сезоне команда завершила в национальном первенстве на третьей позиции и сыграет в квалификации Лиге конференций. Главным тренером ЧФР "Клуж" является бывший игрок английского "Челси" Дан Петреску.