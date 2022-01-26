Коноплянка определился со своим будущим в "Шахтере"

Об этом сообщает BurBuzz .



По информации источника, следующим местом карьеры Евгения Коноплянки станет австрийская Бундеслига или турецкая Суперлига. Украинец решил расторгнуть контракт с "Шахтером".



Главным претендентом на Коноплянку является австрийский ЛАСК, гарантирующий украинцу место в основе. Для полузащитника это самое важное, ведь он хочет вернуться в сборную Украины.

Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн евро.



Лучшую свою игру Коноплянка показал в "Днепре", где за основную команду играл с 2008 по 2015 год. После этого полузащитник перешел в испанскую "Севилью". В Европе также поиграл за немецкий "Шальке".



На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.

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