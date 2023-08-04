Коноплянка неудачно дебютировал в новом клубе
Украинский футболист Евгений Коноплянка дебютировал за ЧФР "Клуж" в матче Лиги конференций, в котором румыны проиграли "Адане Демирспору" из Турции и выбыли из еврокубков
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Коноплянка впервые сыграл за "Клуж" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Адана Демирспора". Украинец вышел на замену на 75-й минуте.
ЧФР "Клуж" пропустил в компенсированное время, проиграл 1:2 и вылетел из еврокубков. Первая игра завершилась вничью 1:1.
Кто такой Евгений Коноплянка
Коноплянка с 2008 по 2015 год выступал за "Днепр" и вместе с командой дошел до финала Лиги Европы в 2015 году. Также играл за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке". В 2019 – 2022 годах был игроком "Шахтера"
На счету Коноплянки 87 матчей и 21 гол за сборную Украины.
Что известно о ЧФР "Клуж"
Клуб из города Клуж-Напока является восьмикратным чемпионом Румынии. В прошлом сезоне команда завершила в национальном первенстве на третьей позиции и получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.
Результат
Лига конференций
2-й квалификационный раунд. Повторный матч
3 августа
"Адана Демирспор" (Турция) – ЧФР "Клуж" (Румыния) 2:1 (первая игра – 1:1)
Голы : Акинтола, 43, Ндиайе, 90+4 – Могош, 68
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