Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Коноплянка впервые сыграл за "Клуж" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Адана Демирспора". Украинец вышел на замену на 75-й минуте.

ЧФР "Клуж" пропустил в компенсированное время, проиграл 1:2 и вылетел из еврокубков. Первая игра завершилась вничью 1:1.

Кто такой Евгений Коноплянка

Коноплянка с 2008 по 2015 год выступал за "Днепр" и вместе с командой дошел до финала Лиги Европы в 2015 году. Также играл за испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке". В 2019 – 2022 годах был игроком "Шахтера"

На счету Коноплянки 87 матчей и 21 гол за сборную Украины.

Что известно о ЧФР "Клуж"

Клуб из города Клуж-Напока является восьмикратным чемпионом Румынии. В прошлом сезоне команда завершила в национальном первенстве на третьей позиции и получила право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Результат

Лига конференций

2-й квалификационный раунд. Повторный матч

3 августа

"Адана Демирспор" (Турция) – ЧФР "Клуж" (Румыния) 2:1 (первая игра – 1:1)

Голы : Акинтола, 43, Ндиайе, 90+4 – Могош, 68