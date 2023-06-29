Коноплянка нашел сенсационный вариант продолжения карьеры
"Тренгану" с чемпионата Малайзии может стать следующим клубом Евгения Коноплянки
Об этом сообщает Majoriti.
Главный тренер малайзийского "Тренгану" Томислав Штайнбрюкнер заявил, что агент предложил ему подписать Евгения Коноплянку.
"Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которые мне назвали. Мы будем счастливы, если получим Коноплянку, также прекрасного вингера и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство", - сказал Штайнбрюкнер.
"Тренгану" после 14 сыгранных матчей идет 8-м в чемпионате Малайзии.
Евгений Коноплянка и польская "Краковия" не продлили контракт. 33-летний украинец стал свободным агентом и достанется новой команде бесплатно.
За "Краковию" Коноплянка сыграл 38 матчей за полтора сезона. На счету украинца 4 гола и 2 ассиста.
- 27 мая украинский вингер "Краковии" Евгений Коноплянка покинул польскую команду.
- Полузащитник известен своей игрой за сборную Украины, "Днепр", "Шахтер", испанскую "Севилью" и немецкий "Шальке".
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