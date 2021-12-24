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Конкурсная комиссия провалила голосование за утверждение кандидатуры Клименко на должность руководителя САП

24 декабря, 2021 пятница
19:48
Общество САП

В пятницу, 24 декабря, Комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не проголосовала за проект решения, которым предлагалось утвердить на должность детектива НАБУ Александра Клименко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание комиссии.

Детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко по результатам конкурса на руководителя САП и собеседования получил 246 баллов. Его кандидатуру должны были утвердить на заседании 24 декабря.

Однако комиссия в очередной раз не утвердила результаты, ведь не хватило голосов.

Глава комиссии Екатерина Коваль назвала причиной то, что нужно согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов, например, есть ли допуск к гостайне у кандидатов.

Она сообщила, что "ответ ОГПУ не поступил".

Даты следующего заседания не сообщили.

Ранее, 23 декабря, председатель комиссии Екатерина Коваль заявляла, что "главная задача конкурсной комиссии - провести независимый и прозрачный конкурсный отбор, чтобы в дальнейшем не было никаких оснований для обжалования и порядка проведения конкурса и его результатов".

  • Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
  • В Офисе президента Украины заявили, что решение ОАСК об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП не является окончательным, и его нужно проанализировать.
  • 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами. Впоследствии комиссия объявила результаты конкурса, но затем отказалась их утверждать.
  • Послы G7 назвали "неоправданным" отказ конкурсной комиссии назначить руководителя САП.
  • Финалист конкурса прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк, набравший 229 баллов, обжалует результат отбора.

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