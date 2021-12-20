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Конкурс на руководителя САП заблокирован: ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии

20 декабря, 2021 понедельник
18:21
Общество ОАСК

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск об отмене порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, это решение суда мотивировано тем, что Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре является ответчиком по делу, но с 16.07.2015 ее лишили полномочий на принятие обжалуемого порядка работы. В то же время, орган, которому бы передали эти полномочия, не определили законодательно.

"Соответственно, судом было констатировано наличие пробелов в законодательстве по лицу, уполномоченному определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - говорится в сообщении.

Суд пришел к выводу, что у Конкурсной комиссии нет полномочий на проведение конкурса по избранию руководителя САП.

"Необходимо обратить внимание, что указанное дело рассматривалось судом по иску бывшего руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины начиная с июня 2021 года. К участию в деле было привлечено 136 третьих лиц, в том числе 132 участника конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, с целью предоставления им возможности дать свои объяснения по заявленным исковым требованиям", - отмечают в пресс-службе.

В суде отметили, что это решение приняли в соответствии с Конституцией и законами Украины, "а не чьими-то прихотями, намерениями, меморандумами и тому подобному".

Также председательствующий судья обратился в Высший совет правосудия и Офис генерального прокурора по поводу давления на суд в публикациях СМИ.

  • Напомним, в августе 2020 года глава САП Назар Холодницкий ушел в отставку.
  • После увольнения Холодницкого САП временно возглавляет Максим Грищук.
  • В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает скорого избрания нового прокурора САП.
  • 2 декабря послы стран Большой семерки призвали Украину назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • 9 декабря руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что за должность руководителя САП идет "большая борьба" и не исключил попыток некоторых представителей конкурсной комиссии затянуть процесс назначения.

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