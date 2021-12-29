Конкурс на главу ДБР: комиссия в экстренном порядке назначила собеседование кандидатам, - активист

Об этом написал глава правления StateWatch Александр Леменов в Facebook.



"Конкурс ДБР: давайте быстро выберем Сухачева? Только час назад собралась комиссия по отбору постоянного директора ДБР. И прямо на завтра назначили проведение собеседований. с 18:10 до 21:10. По очереди Козленко, Мережко, Сухачев. Напомню, первые двое есть подчиненными третьему", - отметил он.



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Он обратил внимание на то, как затягивается конкурс по выбору главы САП и насколько быстро члены комиссии пытаются избрать Сухачева председателем ДБР.

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