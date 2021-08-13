Конкурс на должность председателя Бюро экономической безопасности: в следующий этап прошли глава ГФС, прокурор и член Совета НБУ

Об этом сообщил председатель комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Интерфакс-Украина.

Такое решение комиссия приняла на заседании в пятницу после заслушивания предварительно отобранных 12-ти кандидатов.

"Все три кандидата для меня были самыми сильными", - прокомментировал Милованов во время брифинга по итогам заседания комиссии.

По его словам, все трое кандидатов набрали высший балл - семь баллов по итогам собеседования.

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Василий Горбаль с сентября 2020 года член Совета НБУ, к тому же занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-20014 годах.



Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом "Партии регионов", депутатом Верховной Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.

Аттила Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.