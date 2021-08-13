Конкурс на должность председателя Бюро экономической безопасности: в следующий этап прошли глава ГФС, прокурор и член Совета НБУ
1 августа в следующий этап конкурса на главу БЭБ отобрали экс-нардепа "Партии Регионов", действующего члена Совета НБУ Василия Горбаля, действующего главу ГФС Вадима Мельника и прокурора Аттилу Ковчи
Об этом сообщил председатель комиссии по отбору главы Бюро экономической безопасности экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Интерфакс-Украина.
Такое решение комиссия приняла на заседании в пятницу после заслушивания предварительно отобранных 12-ти кандидатов.
"Все три кандидата для меня были самыми сильными", - прокомментировал Милованов во время брифинга по итогам заседания комиссии.
По его словам, все трое кандидатов набрали высший балл - семь баллов по итогам собеседования.
Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого работал на различных должностях в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.
Василий Горбаль с сентября 2020 года член Совета НБУ, к тому же занимает эту должность в третий раз - ранее он занимал ее в 2003-2005 годах и в 2007-20014 годах.
Горбаль был совладельцем и президентом Укргазбанка до национализации банка в 2009-м, членом "Партии регионов", депутатом Верховной Рады 4-6 созывов (2002-2012 годы). В 2010 году Горбаль возглавлял Львовскую облгосадминистрацию.
Аттила Ковчи с июля 2020 года занимает должность прокурора в Офисе генпрокурора, а в 2016-2020-м был завотделом правового обеспечения Украинского института экспертизы сортов растений.
- Напомним, 9 августа Окружной административный суд Киева объявил, что получил иск от экс-министра Данилюка об остановке конкурса на должность главы БЭБ Отметим, 29 июля Данилюк оказался среди 11 человек, которых не допустили к конкурсу на должность главы БЭБ. Причиной отказа стало непризнание диплома Университета Индианы.
- 30 июля экс-секретарь СНБО и глава Минфина Александр Данилюк на собственном дне рождения ударил по лицу бывшего министра экономики и действующего советника главы Офиса президента Тимофея Милованова. Причиной драки Данилюк назвал, что Милованов якобы умышленно не допустил его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности.
- Милованов, комментируя инцидент, подтвердил, что получил по лицу из-за отклонения кадидатуры Данилюка на конкурсе.
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